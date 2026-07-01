CMC Markets bondit à Londres après un spectaculaire relèvement d'objectifs

L'action CMC Markets bondit de plus de 24% en Bourse de Londres mercredi matin dans le sillage d'un spectaculaire relèvement de ses objectifs financiers pour l'exercice 2026/2027, porté par une croissance qualifiée d'"exponentielle" de ses activités à destination des entreprises (B2B).

Le spécialiste britannique du courtage en ligne a déclaré ce matin qu'il anticipait désormais des revenus d'au moins 550 millions de livres (651 millions d'euros) pour son exercice en cours, qui doit se clôturer en mars 2027, contre une fourchette précédente de 460 à 480 millions de livres.

Son Ebitda est quant à lui projeté autour de 250 millions de livres, soit plus du double des 118 millions enregistrés lors de l'exercice 2026.

A titre de comparaison, le consensus visait un résultat d'exploitation annuel de quelque 155 millions de livres.

Des prévisions qui font voler en éclats les attentes du marché

Dans un bref point d'activité, le groupe attribue cette dynamique favorable à un puissant effet de levier opérationnel, marqué à la fois par la montée en puissance de ses plateformes technologiques dédiées aux institutionnels et à l'exécution de contrats majeurs avec des partenaires de premier plan tels que Westpac et ASB, mais aussi à la bonne maîtrise de ses charges, toujours attendues à 280 millions de livres sur l'exercice.

D'après les professionnels de marché, CMC est en train de bénéficier actuellement d'un véritable "changement de dimension", comme le montre cette révision à la hausse qui intervient dès le début de son exercice fiscal.

" Ce n'est pas un simple ajustement de prévisions, il s'agit d'un changement structurel dans le profil de rentabilité de l'entreprise ", soulignent les analystes de Panmure Liberum dans une note de réaction.

Selon les calculs de la banque d'affaires londonienne, la marge opérationnelle courante (Ebitda) du fournisseur de services financiers devrait ainsi grimper à 45% sur l'exercice, contre 30% un an auparavant.

Un modèle d'entreprise en pleine transformation

Pour les équipes de Jefferies, la confiance manifestée par la direction si tôt dans l'année suggère que la hausse des revenus du segment B2B est pérenne, portée par la mise en production de contrats d'envergure avec des partenaires majeurs.

A la lumière de ces développements, RBC Capital Markets qualifie de "particulièrement bon marché" la valorisation boursière actuelle du titre, notant que son multiple de valorisation (VE/Ebitda de 6x avant l'annonce) ne reflète pas son profil de forte génération de trésorerie.

Le titre du groupe de trading en ligne se négocie désormais à des plus hauts absolus en Bourse.

CMC Markets a prévu de publier ses résultats semestriels le 19 novembre prochain.