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SpaceX : un flottant de 700 milliards de dollars qui pourrait aspirer la liquidité de Wall Street
information fournie par AOF 01/07/2026 à 20:18

(Zonebourse.com) - Avec une capitalisation proche des 2 000 milliards de dollars et un free-float susceptible d'approcher 40% en fin d'année, contre environ 5% aujourd'hui, SpaceX pourrait théoriquement représenter jusqu'à 700 milliards de dollars de titres supplémentaires à absorber par le marché dans les prochains mois.

Lors de son introduction en Bourse, le groupe d'Elon Musk n'a mis sur le marché qu'une fraction limitée de son capital. Même après l'exercice intégral de l'option de surallocation par les banques, le flottant initial reste inférieur à 5% du capital. Cette rareté peut soutenir le cours à court terme, car peu d'actions sont disponibles face à une demande élevée des investisseurs particuliers, des fonds actifs et, à terme, des fonds indiciels.

Mais cette configuration comporte aussi un risque technique important. Les documents d'introduction prévoient plusieurs fenêtres de sortie pour les actionnaires historiques, avec des libérations progressives après les résultats trimestriels et à différentes échéances calendaires. Ces déblocages ne signifient pas que tous les détenteurs vendront leurs titres, mais ils peuvent augmenter fortement l'offre disponible sur le marché.

À capitalisation inchangée, un flottant de 40% représenterait environ 800 milliards de dollars d'actions échangeables, contre environ 100 milliards aujourd'hui. La différence, proche de 700 milliards de dollars, donne la mesure du choc potentiel d'offre si une partie importante des actionnaires historiques cherche à monétiser ses titres.

SpaceX pourrait ainsi devenir un test grandeur nature pour la liquidité des marchés américains. Surtout que d'autres IPO géantes comme celle d'Anthropic et d'OpenAI pourraient avoir lieu dans les prochains trimestres, drainant ainsi davantage la liquidité. A titre de comparaison, les rachats d'actions du S&P 500 ont représenté environ 1 000 milliards de dollars sur douze mois en 2025.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/07/2026 à 20:18:00.

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