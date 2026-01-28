CMA CGM et Stonepeak créent une coentreprise valorisée à environ $10 mds

Le groupe CMA CGM et la société d'investissement américaine Stonepeak ont annoncé mercredi avoir signé un accord pour la création d'une coentreprise destinée à gérer dix des principaux terminaux portuaires exploités par CMA CGM à travers le monde, valorisée à environ 10 milliards de dollars.

La coentreprise, basée aux Etats-Unis et appelée UNITED PORTS LLC, est soutenue par un investissement de 2,4 milliards de dollars de Stonepeak pour une participation minoritaire de 25%, ont indiqué les sociétés dans un communiqué commun.

CMA CGM, qui détiendra les 75% restants de la coentreprise, conservera le contrôle opérationnel des terminaux situés notamment aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, ainsi qu'à travers l'Asie.

Le transporteur prévoit de réinvestir les 2,4 milliards de dollars issus de la transaction dans la croissance continue des activités principales du groupe, tout en développant la capacité de la chaîne d'approvisionnement.

(Gus Trompiz, version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)