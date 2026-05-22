CMA CGM: Ebitda en baisse au T1 avec la guerre au Moyen-Orient

Le cargo "Mont Ventoux" de la compagnie maritime CMA-CGM est amarré dans le port de Marseille

CMA CGM a fait état vendredi ‌d'une baisse de son résultat opérationnel au premier trimestre, la croissance de l'activité logistique de l'armateur ​français n'ayant pas suffi à compenser le ralentissement du transport maritime.

Le troisième plus grand groupe de porte-containers au monde, derrière Mediterranean Shipping Company (MSC) et Maersk, a dit rester vigilant face à l'escalade ​des tensions au Moyen-Orient et son impact sur les schémas du transport maritime.

Les tensions dans la région ont bloqué des centaines ​de navires, augmenté les coûts du carburant et ⁠des assurances, et contraint les transporteurs à adapter leurs réseaux et à emprunter des itinéraires ‌alternatifs, perturbant ainsi un corridor commercial pétrolier essentiel.

CMA CGM a publié un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) à 2,11 milliards de dollars (1,82 milliard d'euros) ​sur janvier-mars, en baisse de ‌31,6% sur un an. Le résultat net, part du groupe, est tombé ⁠à 250 millions de dollars, après 1,12 milliard l'année dernière.

Le chiffre d'affaires est resté quasiment stable à 13,23 milliards de dollars. L'activité transport maritime a reculé de 8,5% à 8,02 milliards de ⁠dollars, tandis que ‌le chiffre d'affaires de la logistique a progressé de 6,6% à 4,56 milliards ⁠de dollars.

"Dans un contexte géopolitique incertain, le groupe a réalisé une performance solide au premier trimestre ‌2026, soutenue par la force de nos activités de transport maritime et la ⁠diversification de notre modèle économique", a déclaré dans un communiqué le président-directeur ⁠général Rodolphe Saadé.

Un porte-conteneurs ‌CMA CGM a été attaqué au début du mois alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz, causant ​des dommages et blessant des membres d'équipage, alors ‌qu'un autre navire exploité par le groupe français quittait le Golfe.

CMA CGM a indiqué avoir mis en place des corridors ​logistiques alternatifs pour assurer la continuité du transport de marchandises à destination et en provenance des pays du Golfe malgré les contraintes de navigation.

L'armateur a prévenu que l'escalade des tensions ⁠dans la région continue de peser sur le transport maritime, avec notamment la hausse des prix du pétrole et l'évolution des taux de fret, influant sur l'évolution des coûts opérationnels.

"Les décisions des États en matière de politiques commerciales et de droits de douane continuent également d’affecter l’organisation des flux du commerce mondial", rappelle CMA CGM dans le communiqué.

(Sybille de La Hamaide; version française Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)