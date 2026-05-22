Logistique: trois repreneurs désignés pour poursuivre les activités de Relais Colis

( AFP / CHARLOTTE SIEMON )

L'entreprise de livraison Relais Colis, en redressement judiciaire depuis mars après une cinquantaine d'années d'exercice, a annoncé vendredi la poursuite de ses activités grâce à trois repreneurs même si, selon l'un d'eux, seule une moitié des salariés seront repris.

L'entreprise GLS reprend le réseau des 7.500 points relais en France pour les colis de moins de 30 kilos, JP Home récupère la livraison des colis lourds et Mondial Relay, le centre de tri de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), a détaillé Relais Colis après la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny.

Les montants des acquisitions n'ont pas été précisés.

Par ailleurs, l'activité support informatique est récupérée par Ciblex, une entreprise du groupe français Walden, spécialisé dans la logistique de produits pharmaceutiques. Ce dernier était propriétaire de Relais Colis depuis 2022.

Relais Colis a dit avoir "fait le maximum pour préserver le plus d'emplois" mais n'a pas souhaité indiquer combien de ses 172 salariés seraient conservés, réservant cette annonce à la réunion du comité social et économique (CSE) prévue mardi.

Selon l'un des repreneurs interrogé par l'AFP, seuls 96 collaborateurs de l'entreprise seraient conservés : 40 par GLS, 30 par JP Home, neuf par Mondial Relay et 17 par Ciblex.

Pour GLS, l'opération renforce "sa stratégie de livraison hors domicile (OOH) sur l'un de ses marchés clés", à travers les points relais, mais comprend aussi la reprise de la "marque emblématique" de Relais Colis, s'est félicité le transporteur dans un communiqué.

Dans la décision de redressement judiciaire, Relais Colis avait évoqué un "contexte économique défavorable".

"Après la crise sanitaire" liée au Covid, "le segment du petit colis n’a enregistré qu’une croissance modérée limitée à 3 ou 4%", une performance qui "s’est révélée insuffisante pour absorber les coûts d’exploitation", relevait l'entreprise, en cessation de paiements.

Relais Colis a essuyé une baisse de chiffre d'affaires de plus de 18% en trois ans - passé de 149,3 millions d’euros en 2021 à 121,63 millions en 2024.

Fondée en 1969 comme une société de livraison de colis à domicile pour La Redoute, qui entendait ainsi réduire sa dépendance envers la Poste, Relais Colis avait créé un réseau de livraison de colis en commerces de proximité en 1983. Comme La Redoute, elle avait été reprise en 2015 au groupe Kering par Nathalie Balla et Eric Courteille à travers la holding New R.

Les services de Relais Colis étaient utilisés par de nombreux commerçants en ligne comme Amazon, Vinted ou Cdiscount. L'entreprise assurait sur son site livrer 45 millions de colis par an.