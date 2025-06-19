CMA CGM confirme son engagement dans Eutelsat

CMA CGM SA CMACG.UL :
* CONFIRME SON ENGAGEMENT EN TANT QU’ACTIONNAIRE D’EUTELSAT, EN INVESTISSANT SIGNIFICATIVEMENT AU SERVICE DE L'OPÉRATEUR
* NOUS SOMMES PARTICULIÈREMENT ATTENTIFS AUX ENJEUX DE CONNECTIVITÉ, NOTAMMENT POUR NOS NAVIRES
* EUTELSAT EST BIEN POSITIONNÉ POUR CONTRIBUER À UNE COUVERTURE FIABLE, SOUVERAINE ET PERFORMANTE
Pour plus de détails, cliquez sur CMACG.UL
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer