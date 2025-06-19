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+ fortes hausses et baisses SBF 120

CMA CGM confirme son engagement dans Eutelsat
information fournie par Reuters 19/06/2025 à 18:39

CMA CGM SA CMACG.UL :

* CONFIRME SON ENGAGEMENT EN TANT QU’ACTIONNAIRE D’EUTELSAT, EN INVESTISSANT SIGNIFICATIVEMENT AU SERVICE DE L'OPÉRATEUR

* NOUS SOMMES PARTICULIÈREMENT ATTENTIFS AUX ENJEUX DE CONNECTIVITÉ, NOTAMMENT POUR NOS NAVIRES

* EUTELSAT EST BIEN POSITIONNÉ POUR CONTRIBUER À UNE COUVERTURE FIABLE, SOUVERAINE ET PERFORMANTE

Pour plus de détails, cliquez sur CMACG.UL

(Rédaction de Gdansk)

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