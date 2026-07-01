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CMA CGM compte racheter Fedex Supply Chain pour 1,4 MdUSD
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 12:50

Le groupe français de transport maritime par conteneurs CMA CGM est sur le point de conclure le rachat des activités de logistique tierce partie de FedEx pour un montant de 1,4 milliard de dollars en numéraire.

Entreprise non cotée et acteur majeur du transport mondial de conteneur, le groupe de Rodolphe Saadé poursuit ainsi son intégration vers l'aval. Pour rappel, FedEx Supply Chain gère des activités logistiques pour le compte de tiers, telles que le traitement des commandes.

"Bien que l'entreprise ne soit pas un concurrent direct de groupes comme DHL, la puissance financière considérable de CMA CGM laisse présager une concurrence potentiellement féroce dans le secteur de la logistique", note ce matin Pierre-Yves Gauthier, analyste chez AlphaValue.

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