CMA-CGM A DIT AVOIR INDIQUÉ À SES NAVIRES SE TROUVANT À PROXIMITÉ DU GOLFE PERSIQUE DE SE METTRE À L'ABRI

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La réorganisation se poursuit à la tête de l'OM, qui a annoncé samedi soir que Pablo Longoria, qui était aux commandes depuis cinq ans, avait été remplacé en tant que "président du directoire" par Alban Juster, un autre jeune dirigeant du club marseillais. "Présent ...
Lire la suite
Les signes s'accumulent montrant que l'ayatollah Khamenei pourrait avoir été tué samedi dans l'attaque d'Israël et des Etats-Unis sur l'Iran, alors que la région plonge dans le chaos Téhéran ripostant par des tirs de missiles contre Israël et les Etats du Golfe. ...
Lire la suite
Jordan Bardella a appelé samedi la gauche "modérée" à "rompre définitivement avec LFI", sonnant la charge, lors d'un meeting à Perpignan, contre le parti de Jean-Luc Mélenchon qui doit lui succéder dimanche dans la cité catalane pour une "riposte antifasciste", ...
Lire la suite
Les frappes lancées par les États-Unis et Israël contre l'Iran ont entraîné samedi l'annulation en cascade de nombreux vols à travers le monde vers le Moyen-Orient, frappant particulièrement les compagnies du Golfe, en raison de la fermeture de plusieurs espaces ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer