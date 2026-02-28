information fournie par Reuters • 28/02/2026 à 22:37

CMA CGM a dit avoir indiqué à ses navires se trouvant à proximité du Golfe Persique de se mettre à l'abri

CMA CGM CMACG.UL a annoncé samedi dans un communiqué :

* CMA-CGM A DIT AVOIR INDIQUÉ À SES NAVIRES SE TROUVANT À PROXIMITÉ DU GOLFE PERSIQUE DE SE METTRE À L'ABRI

* CMA CGM ANNONCE QUE SES NAVIRES VONT ÊTRE REDIRIGÉS DU CANAL DE SUEZ VERS LE CAP DE BONNE ESPÉRANCE

