ClubFunding crée sa société de gestion et lance un fonds

(NEWSManagers.com) - La plateforme de financement participatif ClubFunding vient de créer sa propre société de gestion, afin de pouvoir davantage se développer du côté des investisseurs institutionnels. La structure, dénommée ClubFunding Asset Management, est dirigée par Elodie Souffre, anciennement responsable de la salle des marchés du groupe ArcelorMittal, et David El Nouchi qui était jusque-là directeur général de ClubFunding.

Dans le même temps, la filiale a lancé son premier fonds commun de placement à risques (FCPR) dédié au financement des PME à forte valeur ajoutée dans le secteur immobilier. Ce fonds est ouvert aux investisseurs particuliers et professionnels à partir de 20.000 euros.

Baptisé CFAM#1, le véhicule va être composé d'une vingtaine de titres financiers non admis à la négociation sur des marchés financier et émis par des sociétés du secteur immobilier. Le fonds vise un taux de rendement interne net de frais de 7,00% sur un horizon de 3 ans (pouvant être prorogé de deux fois un an) à travers le financement des opérations immobilières suivantes : la promotion, le marchand de bien, la réhabilitation, l' immobilier géré et l' aménagement foncier. Il pourra co-investir aux côtés de la plateforme ClubFunding sur les projets immobiliers éligibles et bénéficiera d' un droit de premier regard sur ces opportunités d' investissement.