Clubfunding AM recrute un ancien commercial d'Advenis IM

(NEWSManagers.com) - Clubfunding AM, la société de gestion de la plateforme de crowdfunding éponyme, vient de recuter John Israël comme développeur commercial. Il arrive du tierce partie marketeur Lift TPM, pour qui il travaillait depuis un an. John Israël a, par le passé, travaillé près de six ans chez Advenis IM, dont trois comme responsable des CGP, et quatre comme commercial chez Alexandre Finance.