Clover Health fait un bond en avant : l'assureur prévoit de réaliser son premier bénéfice annuel en 2026

14 janvier - ** Les actions de l'assureur santé américain Clover Health CLOV.O augmentent de 6,3 % à 2,70 $ avant le marché ** La société déclare qu'elle s'attend à déclarer son tout premier bénéfice annuel cette année, après avoir fait état d'un bond de 53% des adhésions à ses plans Medicare Advantage

** Les adhésions aux plans PPO ont augmenté de 53% pour atteindre environ 153 000, principalement sur les marchés principaux - CLOV

** Plus de 97 % des membres inscrits dans le plan PPO phare se sont classés en tête des mesures de qualité, selon Co

** Les plans PPO permettent aux membres de consulter n'importe quel médecin sans recommandation

*les plans PPO permettent aux membres de consulter un médecin sans recommandation * Le taux de rétention est supérieur à 95% au cours de la dernière période d'inscription; la coopérative s'attend à des paiements gouvernementaux plus élevés en 2026

** La plateforme technologique Clover Assistant et les services de soins à domicile sont à l'origine de la croissance - CLOV

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~25% au cours de l'année écoulée