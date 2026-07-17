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Clover Health annonce que des comptes d'employés ont été piratés lors d'un incident informatique
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 22:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Clover Health Investments CLOV.O a indiqué vendredi dans un communiqué réglementaire avoir détecté, le 4 juillet, des activités de connexion inhabituelles sur certains de ses systèmes d'information et avoir découvert par la suite qu'un pirate informatique avait accédé à trois comptes d'employés par le biais d'une technique d'ingénierie sociale.

* L’assureur santé a précisé que les comptes concernés appartenaient à des employés non cadres chargés de la gestion des rendez-vous des adhérents et des relations commerciales avec les courtiers.

* Selon la société,cescomptes permettaient d’accéder à certaines informations personnelles et à des données de santé protégées , mais pas aux systèmes financiers ni aux systèmes de gestion des demandes de remboursement de l’entreprise .

* Clover a lancé une enquête avec l’aide d’experts externes en cybersécurité, a pris des mesures pour contenir l’incident et a alerté les forces de l’ordre, a-t-elle précisé.

* L’enquête est en cours et l’entreprise examine toujours quelles informations ont pu être consultées ou dérobées. Clover estime que sa réaction a permis de limiter et de mettre fin à cet accès non autorisé.

* Elle a également déclaré ne pas penser que cet incident ait eu, ou soit susceptible d’avoir, un impact significatif sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation.

* Clover examine actuellement les exigences légales et réglementaires et informera les membres concernés si nécessaire, a-t-elle ajouté.

* Clover Health Investments est un assureur santé américain spécialisé dans les formules Medicare Advantage et les outils technologiques destinés aux médecins.

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