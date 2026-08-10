Cloudflare recule après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles de 2,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Les actions de Cloudflare ( NET.N ), société spécialisée dans les services cloud, ont reculé de 1,3 % à 296,51 dollars en début de séance lundi, après l'annonce d'une levée de fonds prévue ** La société, basée à San Francisco, en Californie, annonce une émission privée d'obligations convertibles d'un montant de 2,175 milliards de dollars, arrivant à échéance le 15 août 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net pour ses besoins généraux, notamment pour des dépenses d’investissement, le remboursement de la dette et d’éventuelles acquisitions

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour des opérations de “capped call”, utilisées pour aider à atténuer une dilution potentielle ** Le titre NET a atteint vendredi un plus haut historique intrajournalier à 324,73 dollars avant de clôturer la séance en hausse de près de 6 %, après que la société a revu à la hausse ses prévisions pour 2026 , grâce à l’augmentation des dépenses liées à l’IA

** Le titre affiche désormais une hausse de 50 % depuis le début de l’année, pour une capitalisation boursière d’environ 105 milliards de dollars

** La recommandation moyenne de 36 analystes est “acheter”; l'objectif de cours médian s'établit à 350 dollars, contre 260 dollars il y a un mois, selon LSEG