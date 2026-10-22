Cloudflare recense des millions de tentatives d'exploitation suite à la divulgation d'une faille PHP

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La société de services cloud Cloudflare NET.N a constaté des millions de tentatives d’exploitation après la divulgation publique de vulnérabilités critiques dans le langage de programmation PHP, largement utilisé, a déclaré mercredi soir le directeur général Matthew Prince dans un message publié sur X.

“Au cours des 10 heures qui ont précédé l’annonce publique, nous avons constaté, sur l’ensemble du réseau, des milliers de tentatives d’exploitation. Ce chiffre est passé à plusieurs dizaines de milliers dans les 45 minutes qui ont suivi l’annonce, à plusieurs centaines de milliers en l’espace de 2 heures, et s’élève désormais à plusieurs millions”, a déclaré Prince.

Des sites web gouvernementaux en Europe et ailleurs ont été mis hors ligne mercredi après que la divulgation de failles dans PHP a poussé les opérateurs de sites web du monde entier à se démener pour protéger leurs systèmes.

Le groupe bancaire japonais Mitsubishi UFJ Financial Group

8306.T a indiqué qu’il suspendait temporairement certains de ses services Internet en raison de mesures d’urgence.

Les développeurs du langage de programmation PHP ont publié mercredi de nouveaux correctifs urgents pour remédier à des failles qui se cachaient dans leur logiciel depuis des années jusqu’à ce qu’elles soient découvertes grâce à l’IA, en précisant que tous les utilisateurs étaient “invités à effectuer la mise à jour immédiatement”.

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a également exhorté mercredi les propriétaires de sites web à vérifier si leurs sites utilisaient PHP et à se préparer à appliquer le nouveau correctif.

Le ministère japonais des Finances a également suspendu temporairement certains contenus et services de ses sites web pendant la mise en œuvre des mesures de sécurité.