Cloudflare prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur à ses estimations, l'IA stimulant la demande en matière d'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 4 pour indiquer que Clawdbot a été rebaptisé OpenClaw et supprime la référence à Anthropic)

Cloudflare NET.N a annoncé mardi un chiffre d'affaires annuel et **le chiffre d'affaires du** premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, misant sur le développement rapide de la technologie de l'intelligence artificielle pour stimuler la demande de ses services en nuage.

Les actions de l'entreprise ont bondi de près de 12 % dans les échanges prolongés.

La course à l'intégration de l'IA dans tous les secteurs d'activité a entraîné une hausse de la demande de services dématérialisés, les entreprises accordant la priorité aux dépenses liées à l'infrastructure numérique nécessaire au développement de cette technologie en plein essor.

Cloudflare devrait également bénéficier d'une augmentation des agents d'IA, tels que "Clawdbot", récemment rebaptisé "OpenClaw", dont les utilisateurs peuvent utiliser la technologie de l'entreprise de cloud pour acheminer en toute sécurité le trafic vers leurs ordinateurs privés, permettant ainsi un contrôle à distance sans risquer de compromettre la sécurité de leurs réseaux domestiques.

"L'évolution vers l'IA et les agents représente une refonte fondamentale de l'internet qui stimule la demande pour les services de Cloudflare", a déclaré Matthew Prince, directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

Les résultats optimistes de mardi pourraient également contribuer à apaiser les inquiétudes des investisseurs quant au maintien de la demande des clients après une panne de Cloudflare en novembre, qui a empêché des milliers de personnes d'accéder aux principales plateformes Internet, y compris X et ChatGPT.

Cloudflare prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 2,79 et 2,80 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 2,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit également un chiffre d'affaires au premier trimestre compris entre 620 et 621 millions de dollars, également au-dessus des estimations de 613,9 millions de dollars.

La société a déclaré que le chiffre d'affaires du trimestre de décembre avait augmenté de 33,6 % pour atteindre 614,5 millions de dollars, dépassant les estimations de 591,3 millions de dollars.

Sa perte nette s'est réduite à 12,1 millions de dollars au cours du trimestre, contre 12,8 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Les actions de la société sont en baisse de plus de 8 % depuis le début de l'année, après avoir gagné plus de 83 % en 2025.