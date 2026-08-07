Cloudflare enregistre une forte hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** L'action Cloudflare NET.N bondit de 15,9% à 329,46 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les portant à une fourchette comprise entre 2,86 et 2,87 milliards de dollars, contre une fourchette comprise entre 2,805 et 2,813 milliards de dollars précédemment, et dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 2,81 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires et un BPA ajusté au deuxième trimestre supérieurs aux estimations et prévoit un chiffre d'affaires compris entre 736 millions et 737 millions de dollars pour le troisième trimestre, également supérieur aux estimations de 722,1 millions de dollars

** Au moins cinq sociétés de courtage relèvent leur objectif de cours sur le titre

** Le titre s'est récemment négocié à 187 fois les bénéfices prévisionnels, contre une moyenne sur cinq ans de 1.004, selon les données compilées par LSEG, ce qui suggère qu'il pourrait être sous-évalué

** La recommandation moyenne des 36 analystes couvrant le titre est “acheter” et l'objectif de cours médian est de 322 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, le titre a bondi d'environ 44,3%, contre une hausse de 12,6% pour l'indice S&P 500 .SPX