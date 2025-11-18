 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 000,67
-1,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cloudflare chute suite à des rapports de pannes ; le X d'Elon Musk ne fonctionne pas pour certains utilisateurs
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions de Cloudflare NET.N ont chuté de 3,7 % à 194,68 $ avant le marché

** NET fait face à des problèmes qui ont affecté d'autres services

** Le X d'Elon Musk était en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis, selon le site Web de suivi des pannes Downdetector.com

** Selon Downdetector, plus de 5 600 problèmes ont été signalés sur la plateforme de médias sociaux à 6 h 51 (heure de l'Est)

** Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si les pannes étaient liées

** X et Cloudflare n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** Jusqu'à la dernière clôture, NET avait gagné ~88% cette année

Elon Musk

Valeurs associées

CLOUDFLARE RG-A
202,550 USD NYSE -3,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les représentants auprès des Nations unies votent lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur une résolution américaine concernant le plan de paix pour Gaza, au siège de l’ONU à New York, le 17 novembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Vote à l'ONU: Israël salue le plan Trump pour Gaza, le Hamas s'oppose à une force internationale
    information fournie par AFP 18.11.2025 14:20 

    Israël a salué mardi le plan de paix pour Gaza de Donald Trump, après le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution endossant cette feuille de route et prévoyant notamment le déploiement d'une force internationale, rejetée par le Hamas. Le Conseil ... Lire la suite

  • Ipsen : Une correction technique en formation (V83LS)
    Ipsen : Une correction technique en formation (V83LS)
    information fournie par Zonebourse 18.11.2025 14:12 

    (Zonebourse.com) Le titre Ipsen a fortement rebondi ces dernières séances, revenant à proximité des 131.6 EUR. La proximité de la résistance moyen terme laisse envisager une consolidation en direction des 120 EUR, scénario conforté par les récentes révisions baissières ... Lire la suite

  • Faut-il acheter ou vendre les 3 pires gadins du CAC 40 cette année ?
    Faut-il acheter ou vendre les 3 pires gadins du CAC 40 cette année ?
    information fournie par Ecorama 18.11.2025 14:10 

    Trois poids lourds du CAC 40 ont décroché cette année, mais ces gadins sont-ils des opportunités ou des pièges ? Edenred, Stellantis et Dassault Systèmes figurent en queue de peloton après des chutes spectaculaires, liées à des avertissements, des marchés en berne ... Lire la suite

  • ( AFP / NICHOLAS KAMM )
    Home Depot abaisse des prévisions annuelles face à une demande terne
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 13:59 

    La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot, qui se présente comme le numéro un mondial de la catégorie, a abaissé des prévisions pour l'ensemble de l'exercice après un troisième trimestre "sous pression" du fait notamment d'une demande inférieure. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank