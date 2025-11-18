Cloudflare chute suite à des rapports de pannes ; le X d'Elon Musk ne fonctionne pas pour certains utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions de Cloudflare NET.N ont chuté de 3,7 % à 194,68 $ avant le marché

** NET fait face à des problèmes qui ont affecté d'autres services

** Le X d'Elon Musk était en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis, selon le site Web de suivi des pannes Downdetector.com

** Selon Downdetector, plus de 5 600 problèmes ont été signalés sur la plateforme de médias sociaux à 6 h 51 (heure de l'Est)

** Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si les pannes étaient liées

** X et Cloudflare n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** Jusqu'à la dernière clôture, NET avait gagné ~88% cette année