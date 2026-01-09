 Aller au contenu principal
Clôture sans suite d'une instruction contre Verallia en Italie
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 07:07

Verallia annonce que l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a décidé de clore sans suite l'instruction ouverte en 2023 concernant plusieurs producteurs de verre, dont Verallia Italia, confirmant donc sa conformité aux règles de concurrence.

Le fabricant d'emballages en verre souligne qu'aucune infraction n'a été constatée dans cette instruction de l'AGCM italienne, relative aux hausses de prix intervenues depuis 2022 dans le secteur des bouteilles en verre pour le vin.

Selon Verallia, cette décision confirme que les augmentations de prix observées en 2022 reflétaient une conjoncture exceptionnelle des coûts (énergie et matières premières) et une forte demande, et non un comportement coordonné entre acteurs.

Valeurs associées

VERALLIA
22,940 EUR Euronext Paris 0,00%
Fermer

