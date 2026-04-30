Clorox revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la faible demande de produits d'entretien

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Le fabricant d'eau de Javel Clorox

CLX.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfices annuels, pénalisé par une baisse de la demande pour ses produits d'entretien alors que l'impact de la guerre américano-israélienne contre l'Iran fait grimper les coûts.

La hausse des coûts de l'énergie, du carburant et du fret liée à la guerre pousse les consommateurs à réduire leurs dépenses discrétionnaires, notamment en matière de nettoyants pour sols et de sprays désinfectants de marque, ce qui alimente les inquiétudes concernant la pression sur les marges des fabricants de biens de consommation tels que Clorox.

La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 5,45 et 5,65 dollars, contre une prévision antérieure de 5,95 à 6,30 dollars.

Clorox a également déclaré s'attendre à une baisse de sa marge brute annuelle de 250 à 300 points de base, invoquant les difficultés liées à la hausse des coûts énergétiques ainsi qu'aux coûts liés à son acquisition de GOJO Industries, le fabricant de Purell.

Au début du mois, Clorox a finalisé l'acquisition de GOJO dans le but d'élargir son portefeuille dans le segment de la santé et de l'hygiène.

"Pour l'avenir, nous sommes conscients qu'il reste du travail à accomplir dans un environnement qui reste difficile tant sur le plan de la consommation que des coûts", a déclaré Linda Rendle, la directrice générale de Clorox.

La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel recule de 6%, contre une baisse de 6% à 10% prévue initialement.

La société mère de Pine-Sol a annoncé un bénéfice ajusté de 1,64 dollar par action pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,55 dollar par action, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires trimestriel de 1,67 milliard de dollars était globalement conforme aux attentes des analystes.