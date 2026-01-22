Clorox rachète la société de soins de la peau GOJO Industries pour 2,25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Clorox CLX.N a annoncé jeudi qu'il achèterait la société GOJO Industries, spécialisée dans les solutions d'hygiène et de santé de la peau, pour 2,25 milliards de dollars en espèces.