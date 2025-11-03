 Aller au contenu principal
Clorox dépasse ses prévisions de ventes et de bénéfices grâce à une demande soutenue de produits de nettoyage
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 22:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des actions au paragraphe 2)

Clorox CLX.N a dépassé les attentes du marché pour les ventes et les bénéfices du premier trimestre lundi, aidé par une forte demande pour ses produits de nettoyage.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 3% après la cloche.

La société mère Pine-Sol a affiché un bénéfice ajusté de 85 cents par action, par rapport aux estimations de 79 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires a chuté de 19 % à 1,43 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,40 milliard de dollars. L'entreprise avait mis en garde contre une baisse des livraisons au cours du trimestre concerné, les détaillants ayant avancé la constitution de leurs stocks avant la mise à jour du système de l'entreprise.

Les résultats renforcent la tendance des clients à se concentrer sur les produits essentiels dans un contexte économique incertain, comme le montrent les bons résultats de Procter & Gamble PG.N et de Kimberly-Clark

KMB.N .

Clorox a maintenu sa prévision annuelle d'une baisse de 6 à 10 % des ventes et d'un bénéfice ajusté compris entre 5,95 et 6,30 dollars par action.

Valeurs associées

CLOROX CO.
109,075 USD NYSE -3,03%
KIMBERLY-CLARK
102,2700 USD NASDAQ -14,57%
PROCTER&GAMBLE
148,070 USD NYSE -1,57%
