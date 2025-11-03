Clorox dépasse ses prévisions de ventes et de bénéfices grâce à une demande soutenue de produits de nettoyage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Clorox CLX.N a dépassé les attentes du marché pour les ventes et les bénéfices du premier trimestre lundi, aidé par une forte demande pour ses produits de nettoyage.

La société mère Pine-Sol a affiché un bénéfice ajusté de 85 cents par action, contre des estimations de 79 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires a chuté de 19 % pour atteindre 1,43 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,40 milliard de dollars. La société avait mis en garde contre une baisse des livraisons au cours du trimestre concerné, les détaillants ayant avancé la constitution de leurs stocks en prévision de la mise à niveau du système de la société.

Les résultats renforcent la tendance des clients à se concentrer sur les produits essentiels dans un contexte économique incertain, comme le montrent les bons résultats de Procter & Gamble PG.N et de Kimberly-Clark

KMB.N .

Clorox a maintenu sa prévision annuelle d'une baisse de 6 à 10 % des ventes et d'un bénéfice ajusté compris entre 5,95 et 6,30 dollars par action.