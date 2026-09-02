Clooney déclare au Festival de Venise que l'intelligence artificielle menace le cinéma et le journalisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Clooney affirme que l'IA rend la vérité plus difficile à discerner

* Les "deepfakes" menacent la confiance dans les informations authentiques, ajoute-t-il

* Clooney se montre sceptique quant à l'accord entre Paramount et Warner

par Crispian Balmer

L'acteur américain George Clooney a averti mercredi que les progrès de l'intelligence artificielle rendaient de plus en plus difficile la distinction entre la vérité et la fiction, ce qui constituait un défi pour les journalistes, les gouvernements et le public.

S'exprimant au Festival du film de Venise , où il reçoit un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière, l'acteur, cinéaste et militant politique a déclaré que la technologie des deepfakes et les contenus générés par l'IA sapaient la confiance dans l'information.

"Il nous est de plus en plus difficile de discerner la vérité", a déclaré George Clooney aux journalistes, ajoutant que cette technologie en plein essor risquait d’amener les gens à douter de preuves authentiques.

"Pire encore, en empoisonnant la source en disant "peut-être que c’est vrai", "peut-être que ce n’est pas vrai", lorsque l’on voit ensuite des faits réels qui sont bel et bien vrais, les gens sont capables de dire: "Eh bien, c’est un faux"", a-t-il expliqué.

INQUIÉTÉ FACE À LA PROPRIÉTÉ DES MÉDIAS

Le double lauréat d’un Oscar, qui a été récompensé pour ses campagnes en faveur de la justice, a déclaré avoir récemment rencontré des développeurs de premier plan dans le domaine de l’IA et ne pas être convaincu que les mesures de protection actuelles suffiraient à suivre le rythme des progrès technologiques.

"Tout le monde y travaille d’arrache-pied, mais je n’ai pas encore constaté de progrès significatifs", a-t-il déclaré, ajoutant en plaisantant qu’il ne voulait pas imaginer que son image soit utilisée après sa mort.

"Je voudrais éviter de me retrouver dans une publicité pour des tampons 20 ans après ma mort", a-t-il ajouté.

L’acteur a établi un lien entre le défi posé par l’IA et des préoccupations plus larges concernant le journalisme, affirmant que la propriété des médias s’était concentrée entre les mains d’un petit nombre de personnes fortunées.

"Les personnes les plus riches du monde possèdent actuellement le Washington Post et Twitter, ainsi que la plupart des sources d’information auxquelles nous avons accès, et cela est préoccupant", a-t-il déclaré, faisant référence respectivement à Jeff Bezos et Elon Musk.

"La situation du journalisme est en constante évolution, toujours remise en question", a-t-il ajouté. "Mais je crois sincèrement que l’information finira toujours par se faire entendre."

Il a également exprimé son scepticisme quant au projet d’acquisition de Warner Bros par Paramount , affirmant que la consolidation des médias entraînait souvent des suppressions d’emplois et était difficile à mener à bien. "Je ne vois pas en quoi cela aurait un sens sur le plan financier… mais nous verrons bien."

Clooney était à Venise pour recevoir la plus haute distinction du festival récompensant l’ensemble de sa carrière, après près de trois décennies de présences régulières au Lido, qui remontent à la première de "Out of Sight" en 1998.

Revenant sur cette récompense reçue à 65 ans, Clooney a plaisanté en disant que le fait de vieillir apportait inévitablement une touche de mélancolie.

"Tout est mélancolique", a-t-il déclaré. "On se brosse les dents et on se dit: "Mes dents étaient tellement plus belles avant.""