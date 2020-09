Climate Action 100+ demande à 160 entreprises de se fixer des objectifs de neutralité carbone

(NEWSManagers.com) - Le groupement d' investisseurs Climate Action 100+, représentant 47.000 milliards de dollars d' actifs, a écrit aux 161 directeurs généraux et présidents de conseils d' administration des principales entreprises émettrices de gaz à effet de serre, pour leur demander de mettre en place des stratégies de neutralité carbone et de définir des objectifs pour en appuyer la mise en œuvre.

Le Climate Action 100+ souhaite aussi que les entreprises se fixent des objectifs à moyen terme compatibles avec une réduction globale des émissions de 45 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010.

Les entreprises seront évaluées sur les progrès réalisés. Pour cela, le groupement s' appuiera sur un nouveau " Climate Action 100+ Net-Zero Company Benchmark " , qui devrait être publié en 2021. Cet indice fournira une analyse complète des entreprises qui mènent la transition vers la neutralité carbone, ainsi qu'une série d'autres indicateurs utilisés par les investisseurs pour éclairer les stratégies d'investissement et d'engagement des entreprises.

Les entreprises ciblées par l' initiative font partie principalement des secteurs pétroliers et gaziers (25 %), des utilities (19 %) et des transports (16 %). A noter que le secteur agroalimentaire figure aussi en bonne place (14 %). Parmi les entreprises ayant reçu la lettre figurent notamment Airbus, EDF, Engie, LafargeHolcim et Total. La liste complète se trouve sur le site de Climate Action (100 http://www.climateaction100.org/).