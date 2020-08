Climat: Invesco demeure au-dessus de la trajectoire des Accords de Paris

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique Invesco a publié jeudi son premier rapport d' une cinquantaine de pages sur le changement climatique, conforme aux exigences du groupe de travail sur la publication d' informations financières relatives au climat (TCFD). Ce type de rapport est amené à devenir une norme internationale au cours des prochains mois, entre autres pour les gestionnaires d' actifs. Dans son étude, le gestionnaire passe en revue ses stratégies de gestion ESG et évalue l' impact d' une partie de ses portefeuilles en matière de volume d' émissions de gaz à effet de serre, de courbe de température, et d' analyse des scénarios climatiques.

Le projet pilote d' analyse de scénario climatique d' Invesco doit lui permettre d' aider les équipes chargées des investissements et des risques à mettre au point des outils d'analyse climatique prospectives. La société de gestion vise ainsi l' intégration des questions ESG, en particulier les préoccupations climatiques, dans tous les produits et solutions d'investissement d'ici à 2023.

Trajectoire actuelle de 2,8 degrés Celsius

Invesco collabore avec Vivid Economics pour mesurer l' intensité de ses émissions de scope 1 (émissions directes), de scope 2 (émissions indirectes liées aux consommations énergétiques) et de scope 3 (autres émissions indirectes). La firme met en avant le fait que l'intensité carbone de son panier d' actions représentatif des titres détenus dans ses portefeuilles actions à fin 2019 (GIVZ Equity) soit légèrement moindre que celle de son benchmark (MSCI ACWI10) pour les trois scopes.

" Une proportion significative de l' intensité carbone des titres que nous avons en portefeuille provient d'entreprises issues d' un petit nombre de secteurs très polluants, comme l' énergie, les matériaux et les fournisseurs d' énergie. Ces secteurs représentent environ 10% de nos titres en termes de valeur mais leur contribution à l' intensité carbone est plus grande sur les trois scopes " , précise cependant Invesco. Ainsi au sein de son panier représentatif d' actions, les entreprises issues des secteurs concernés contribuent à plus de 75% aux émissions de scope 1 et environ 25% de celles de scope 2 et 3.

Le gestionnaire d' actifs mentionne également dans son rapport que ses investissements en actions sont actuellement alignés sur une trajectoire de hausse de température de 2,8 degrés Celsius. " Cela place nos émissions nettement au-dessus de la trajectoire 2 degrés des Accords de Paris mais celles-ci sont en phase avec celles de leur benchmark qui suivent actuellement une trajectoire de 3,1 degrés " , relate Invesco.

Un impact évident sur la valorisation des actions

Concernant l' analyse de scénario d'Invesco se basant sur l'hypothèse d'une hausse de température de 1,5 degré par rapport aux niveaux préindustriels, celle-ci révèle d' abord que les impacts cumulés sur la valorisation des actifs seraient négatifs. Invesco a calculé qu' en moyenne, la valorisation de son panier d' actions est plus impactée - dans le mauvais sens du terme - que celle de son panier de dette dans un scénario avec hausse de température limitée à 1,5 degré Celsius. La baisse de valorisation du panier d' actions serait de 4% dans un tel scénario. La société de gestion ajoute que la dette d' entreprise est moins touchée car davantage court-terme et plus sûre.

" Par exemple, la maturité médiane de la dette émise par les entreprises de l' indice MSCI ACWI est 2025. Or, les impacts les plus significatifs d' un scénario 1,5 degré Celsius seront plus ressentis après 2025, ce qui suggère que les impacts sur la valorisation de la dette d' entreprise seront probablement minimes. Cependant, de tels impacts sur la valorisation de la dette d' entreprise peuvent s' accroître si les émetteurs de nouvelles obligations ne s' adaptent pas pour réduire leur exposition aux risques de transition climatique et physique " , note la firme. Les impacts liés au risque de transition pèseront également davantage sur les portefeuilles que ceux liés au risque physique. Quant aux impacts liés au risque physique chronique, ils seront eux aussi plus importants que ceux résultant du risque physique aigu.

Côté produits, Invesco indique travailler à l' augmentation de son offre ESG et climat tout en travaillant à des solutions discrétionnaires sur la décarbonisation de portefeuilles de ses clients. Le gestionnaire explique également être en train de développer des fiches d' information ESG pour ses fonds incluant des indicateurs climat (émissions scope 1,2 et 3, intensité carbone).