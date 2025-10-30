Cleveland-Cliffs : vente d'actions pour 964 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre -

** Les actions du producteur d'acier Cleveland-Cliffs

CLF.N ont baissé de 9,1 % à 12,81 $ avant la cloche après des prix de suivi de 964 millions de dollars

** CLF vend () 75 millions d'actions pour rembourser les produit net devant être utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise

** Le prix de l'offre est fixé à 12,85 dollars, soit une décote de 8,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** UBS est le seul preneur ferme ** Le 20 octobre, les actions de CLF ont bondi de ~21% pour clôturer à 16,18 $ après que la société ait affiché une perte plus faible que prévu au 3e trimestre grâce à l'amélioration des activités automobiles, et annoncé un plan d'exploration des terres rares

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions ont augmenté de ~50 % depuis le début de l'année

** La société a ~494,7 mln d'actions en circulation

** Sur 15 analystes couvrant CLF, la répartition des recommandations est de 4 "achat", 8 "maintien" et 3 "vente"; le PT médian est de 12,80 $, selon les données de LSEG