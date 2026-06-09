Cleveland-Cliffs en hausse après que la société de courtage a relevé sa note en raison d'une “pénurie d'approvisionnement”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Les actions du sidérurgiste Cleveland-Cliffs ( CLF.N ) progressent de 2,3 % à 12,97 $ en pré-ouverture

** GLJ Research relève sa recommandation de « vendre » à « conserver »

** La société de courtage indique que la “pénurie d'approvisionnement” résultant de stocks limités, de longs délais de livraison et des barrières tarifaires sur les importations a poussé les prix de référence des bobines d'acier laminées à chaud plus haut que prévu, compensant ainsi le sentiment d'achat supposé faible et le ralentissement saisonnier

** “Le prix de l'acier laminé à chaud aux États-Unis a continué de grimper précisément pendant la période que nous avions identifiée comme la plus faible, et le facteur que nous avions sous-évalué s'est avéré à la fois plus durable et plus favorable aux prix que ce que nous avions prévu.” - GLJ Research

** Relève son objectif de cours de 9,03 $ à 15,01 $, ce qui représente une hausse d'environ 18 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Sur 16 courtiers, deux recommandent “d'acheter” le titre, 11 “de conserver” et trois “de vendre”; leur objectif de cours médian est de 11,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait reculé de 4,5 % depuis le début de l'année