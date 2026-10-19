Cleveland-Cliffs en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 octobre - ** Les actions de Cleveland-Cliffs CLF.N progressent de 11,1 % à 13,46 avant l'ouverture du marché
** Le sidérurgiste annonce un BPA ajusté de 28 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 19 cents
** Il prévoit que l'Ebitda ajusté de 2027 dépassera les 4 milliards (XX milliards d'euros) de dollars
** Le troisième trimestre a bénéficié de la hausse des prix de l'acier, de l'augmentation des volumes de vente et d'une meilleure efficacité opérationnelle - CLF
** L'entreprise annonce une réduction significative de sa dette au quatrième trimestre
** La note moyenne de 16 analystes est “conserver”; l'objectif de cours médian est de 12,50 (XX euros) dollars – données compilées par LSEG
** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a reculé de 8,7 %
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