Cleveland-Cliffs chute après un chiffre d'affaires du T4 inférieur aux attentes

9 février - ** Les actions du producteur d'acier Cleveland-Cliffs CLF.N chutent de 3% à 14,28$ après que les revenus du 4ème trimestre aient manqué les estimations

** La société annonce un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre 4,59 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Attribue la faiblesse des résultats à la faiblesse persistante de la production du secteur automobile, à l'expiration d'un contrat de cinq ans sur les brames et à une dynamique défavorable sur le marché canadien

** Déclare une perte ajustée de 43 cents par action au quatrième trimestre, inférieure aux estimations d'une perte de 60 cents par action

** La société déclare sa première perte moins importante que prévu après cinq trimestres consécutifs de pertes plus importantes que prévu

** A la dernière clôture, CLF a augmenté de ~11% depuis le début de l'année, après un gain de ~40% en 2025