Clearwater Analytics en hausse après la publication d'une offre d'achat de Thoma Bravo

17 novembre - ** Les actions de Clearwater Analytics CWAN.N augmentent de 3,2 % à 20,57 $ après la fermeture des marchés ** La société de capital-investissement Thoma Bravo a fait une offre pour acquérir CWAN, rapporte Reuters, citant des personnes familières avec le sujet

** Les détails de l'offre, qui entraînerait la privatisation de CWAN, n'ont pas pu être révélés

** Thoma Bravo s'est refusé à tout commentaire, tandis que CWAN n'a pas répondu

** CWAN a chuté de ~27% depuis le début de l'année, à la dernière clôture