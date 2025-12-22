Clearwater Analytics bondit suite à un accord de rachat de 8,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de comptabilité d'investissement Clearwater Analytics CWAN.N augmentent de 7,4 % à 23,9 $ avant le marché ** Un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus va acquérir CWAN pour un montant d'environ 8,4 milliards de dollars, y compris la dette

** Le groupe rachètera la société pour 24,55 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 10,3 % par rapport à la dernière clôture de CWAN (22,25 $) - données LSEG

** Les actions de CWAN ont bondi de plus de 33 % depuis le 10 novembre, date à laquelle des rapports sur l'intérêt d'un rachat sont apparus

** L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026 ** La semaine dernière, l'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5 % dans Co, pariant sur le fait qu'elle était sous-évaluée

** À la dernière clôture, Co a une capitalisation boursière de 6,51 milliards de dollars et l'action est en baisse de 19,2 % depuis le début de l'année