 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Clearwater Analytics bondit suite à un accord de rachat de 8,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de comptabilité d'investissement Clearwater Analytics CWAN.N augmentent de 7,4 % à 23,9 $ avant le marché ** Un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus va acquérir CWAN pour un montant d'environ 8,4 milliards de dollars, y compris la dette

** Le groupe rachètera la société pour 24,55 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 10,3 % par rapport à la dernière clôture de CWAN (22,25 $) - données LSEG

** Les actions de CWAN ont bondi de plus de 33 % depuis le 10 novembre, date à laquelle des rapports sur l'intérêt d'un rachat sont apparus

** L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026 ** La semaine dernière, l'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5 % dans Co, pariant sur le fait qu'elle était sous-évaluée

** À la dernière clôture, Co a une capitalisation boursière de 6,51 milliards de dollars et l'action est en baisse de 19,2 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CLRWTR ANALTCS RG-A
22,250 USD NYSE +1,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank