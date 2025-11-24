 Aller au contenu principal
Clearside Biomedical plonge après avoir déposé son bilan
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Clearside Biomedical CLSD.O chutent de 51,8 % à 1,37 $ avant la mise sur le marché

** La société se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites auprès d'un tribunal américain. Elle estime que ses actifs se situent entre 1 et 10 millions de dollars et que son passif se situe entre 50 et 100 millions de dollars, selon les documents déposés

** La société a déclaré une perte de 1,14 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, soit moins que les 1,54 $ par action de l'année précédente

** Dans ses résultats trimestriels déposés le 14 novembre, la société a soulevé la question de la continuité de l'exploitation , indiquant qu'elle pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses activités sans financement supplémentaire ou transaction stratégique

** La société étudie la possibilité d'une vente, d'une licence ou d'un partenariat pour faire progresser son pipeline de médicaments et sa plateforme SCS - un système d'administration de médicaments - depuis le mois de juillet

** L'action CLSD a baissé de 80,9 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

CLEARSIDE BIOML
2,7200 USD NASDAQ +4,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

