Clearside Biomedical plonge après avoir déposé son bilan

24 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Clearside Biomedical CLSD.O chutent de 51,8 % à 1,37 $ avant la mise sur le marché

** La société se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites auprès d'un tribunal américain. Elle estime que ses actifs se situent entre 1 et 10 millions de dollars et que son passif se situe entre 50 et 100 millions de dollars, selon les documents déposés

** La société a déclaré une perte de 1,14 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, soit moins que les 1,54 $ par action de l'année précédente

** Dans ses résultats trimestriels déposés le 14 novembre, la société a soulevé la question de la continuité de l'exploitation , indiquant qu'elle pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses activités sans financement supplémentaire ou transaction stratégique

** La société étudie la possibilité d'une vente, d'une licence ou d'un partenariat pour faire progresser son pipeline de médicaments et sa plateforme SCS - un système d'administration de médicaments - depuis le mois de juillet

** L'action CLSD a baissé de 80,9 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture