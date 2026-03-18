Clear Street relève le PT de Circle à 152 $ après l'accord de Mastercard pour BVNK

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Clear Street relève le PT du géant du stablecoin Circle Internet Group CRCL.N de 136 $ à 152 $, ce qui implique une hausse de 11,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action ( ) ** La société de courtage estime que l'acquisition par Mastercard MA.N de la société d'infrastructure de paiements en stablecoins BVNK est une validation de la blockchain en tant que technologie de nouvelle génération plus rapide, moins chère, mondiale et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

** Le ton des dirigeants de MA est passé du scepticisme concernant les cas d'utilisation des stablecoins à l'optimisme concernant l'évolutivité et l'expansion de la blockchain ** La décision de MA d'acquérir plutôt que de construire suggère que devenir un fournisseur d'infrastructure blockchain critique est un défi. Nous sommes de plus en plus confiants dans notre thèse de mise à niveau de CRCL en tant que couche d'infrastructure fiable et conforme à la réglementation " - Owen Lau de Clear Street

** 13 des 27 maisons de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou plus, 13 comme un "maintien" et 1 comme une "forte vente"; PT médian de 114,20 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre de CRCL a augmenté de 66,8 % depuis le début de l'année