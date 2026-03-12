 Aller au contenu principal
Claude Bernard (Cegedim) lance une base pour compléments alimentaires
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 09:16

Cegedim fait part du lancement par Claude Bernard de Claude Bernard Compléments alimentaires, une base de données de référence nationale dédiée aux compléments alimentaires, intégrée directement dans les outils de travail des pharmaciens.

"Les compléments alimentaires sont aujourd'hui consommés par près de deux tiers des Français, et l'officine constitue leur premier circuit de distribution", souligne le spécialiste de la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB .

La base ainsi proposée comprend près de 30 000 compléments alimentaires structurés autour de leur composition active, permettant d'aider le pharmacien à sécuriser le choix des compléments selon le profil du patient.

"Les pharmaciens bénéficient également d'informations produits centralisées pour approfondir et personnaliser leurs conseils au comptoir : descriptions complètes, visuels, mots-clés, fiches associées", ajoute Cegedim.

Conçue pour aider à sécuriser et renforcer le conseil officinal, cette nouvelle offre s'accompagne d'un partenariat structurant avec Synadiet, le syndicat national des compléments alimentaires, qui regroupe près de 300 adhérents.

