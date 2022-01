Classement du top 200 des meilleures ventes 2021 : Believe réalise une performance historique et devient le 2ème acteur du marché pour les artistes français

Paris le 13 janvier 2022 – Avec 41 albums dans le top 200 des meilleures ventes et une part de marché de 28% sur la nouveauté locale du top streaming albums en 2021 1 , le Groupe réalise une performance historique en France. Believe accompagne notamment le plus gros vendeur de l’année, Jul, ainsi que le single le plus streamé et le clip n°1 de l’année sur YouTube, avec La Kiffance de Naps.

Cette performance confirme la pertinence de la stratégie de Believe basée sur les artistes locaux, le savoir-faire unique de développement d'artistes de Believe dans le monde digital et sa capacité à attirer et à développer les top artistes au plus haut niveau. Elle illustre également la capacité de Believe à devenir leader sur un des plus gros marchés mondiaux avec un modèle d’exécution alliant croissance organique et partenariats stratégiques.

Les accomplissements majeurs de Believe et de ses partenaires stratégiques incluent :

41 albums dans le Top 200 , soit une part de marché digitale de 28% sur les artistes locaux du top 200, ce qui positionne Believe en 2ème acteur de ce marché

, soit une part de marché digitale de 28% sur les artistes locaux du top 200, ce qui positionne Believe en 2ème acteur de ce marché 3 des 4 singles les plus streamés en France : “La kiffance” de Naps en N°1, “TDB” d’Oboy en N°3 et “Bande Organisée” de 13'Organisé en N°4

les plus streamés en France : “La kiffance” de Naps en N°1, “TDB” d’Oboy en N°3 et “Bande Organisée” de 13'Organisé en N°4 Le plus gros vendeur de l’année avec Jul 2 , qui bat son propre record en plaçant 10 albums dans le Top 200

avec Jul , qui bat son propre record en plaçant 10 albums dans le Top 200 Le succès de Vianney , signé sur Tôt ou Tard, qui place son album “N’attendons pas" en 7ème position

, signé sur Tôt ou Tard, qui place son album “N’attendons pas" en 7ème position Les succès de Naps , qui positionne 3 albums dans le Top 200 et dont “La Kiffance” est aussi le clip le plus vu sur YouTube en 2021 ou encore de DjaDja et Dinaz, dont 2 albums figurent dans le Top.

, qui positionne 3 albums dans le Top 200 et dont “La Kiffance” est aussi le clip le plus vu sur YouTube en 2021 ou encore de DjaDja et Dinaz, dont 2 albums figurent dans le Top. Les succès de Landy et ZKR , repérés sur TuneCore, qui se positionnent respectivement 36ème et 53ème albums les plus vendus.

Pour Romain Vivien, Directeur Général de Believe France , ces résultats valident la stratégie du Groupe, entré en bourse en juin 2021, dont la mission est d’accompagner tous les artistes et labels indépendants, quel que soit le stade de leur carrière.

“Notre collaboration avec des top artistes comme Jul, Naps ou DjaDja et Dinaz montre que la nouvelle génération d’artistes plébiscite notre modèle digital first et nos valeurs d’indépendance et de transparence. Ces artistes nous renouvellent leur confiance depuis de nombreuses années, tout en nous confiant des missions de plus en plus larges (Branding, Merchandising, Live...).

C’est également une grande fierté pour nos équipes de voir des artistes comme Landy ou ZKR, qui ont démarré sur notre plateforme de distribution TuneCore, puis que nous avons développés avec nos partenaires DJ Bellek de Morning Glory et 109 Records, se hisser dans le premier tiers du Top 200. Cela illustre leur expertise inégalée pour développer les artistes dans un monde digital, ainsi que la pertinence et la flexibilité de nos solutions pour répondre à leurs attentes.”

La performance remarquable de Believe est le résultat de la stratégie de développement mise en œuvre depuis plusieurs années : investir progressivement et de manière organique sur les genres de musique à mesure de leur basculement en digital - d’abord l’Urbain, puis la chanson et la pop – et construire des partenariats stratégiques avec des labels au talent artistique reconnu. L’objectif : accompagner toutes les typologies d’artistes et leur permettre de rencontrer le plus large public possible.

Pour Romain Vivien, “L’alliance de notre expertise digitale avec l’accompagnement artistique de labels comme 6&7 (Jérémie Frérot, Kimberose, Zazie) ou Tôt ou Tard (Vianney, Shaka Ponk, Cats on Trees, Noé Preszow) permet à des artistes de tous les genres de développer leur public dans un monde de plus en plus digital”. Les partenariats stratégiques récemment conclus avec les labels Play Two (Maître Gims, TAYC, Camélia Jordana…) et Jo & Co (Claudio Capéo, Hoshi), accélèrent le positionnement de Believe comme le deuxième acteur sur le marché français de la nouveauté et renforcent sa part de marché sur tous les genres de musique.

En parallèle, Believe continue à diversifier les artistes de ses labels maison, avec les signatures récentes d’Izïa Higelin, Yodelice ou de la pianiste-star Valentina Lisitsa en musique classique.





À propos de Believe France

Believe est présent en France via une gamme d’offres complète :

TuneCore, plateforme à destination des créateurs

Solutions, pour les labels souhaitant disposer d’une plateforme technologique de pointe et de services dédiés pour faire connaitre leur musique au plus grand nombre

Artists services, pour les artistes désirant maximiser leur audience.

Ces offres s’appuient sur des équipes et des technologies dédiées permettant de maximiser l’exposition et accroitre les revenus des artistes dans le monde digital. Elles sont complétées par des offres élaborées de merchandising, de branding - avec notamment les récentes opérations montées avec Jul avec Asics et Reebok, de synchronisation et droits voisins. Believe est également l’un des principaux producteurs de tournées du marché français via ses différentes filiales (Live Affair, Zouave, Uni-T, Play Two Live), qui accompagnent des artistes comme Indochine, Vitaa & Slimane, Hatik, Therapie Taxi, Pomme, Vianney, Shaka Ponk, Vincent Delerm, Jul, Jeanne Added, Yseult ou Djadja & Dinaz.

Le savoir-faire de Believe en termes d’innovation a par ailleurs été récompensé par plusieurs prix comme ses trophées aux Social Music Awards (3 en 2021, 5 en 2020 - dont celui du Label de l’année pour AllPoints).

1 Estimation Believe sur la base du Top Albums Streaming 2021 produit par The Official Charts Company (OCC) pour le SNEP. Donnée incluant les projets des partenaires stratégiques de Believe.

2 Estimation du total ventes sur la base du Top 200 Albums mégafusionné (streaming, physique, downloard) produit par OCC pour le SNEP

