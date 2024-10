Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clasquin: vers le dépôt d'une OPA par SAS information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Suite à l'obtention des autorisations nécessaires, Clasquin confirme la finalisation de l'acquisition des actions détenues par Yves Revol et OLYMP, soit 42,06% de son capital social, par SAS Shipping Agencies Services (SAS), au prix de 142,03 euros par action.



SAS déposera le 14 octobre une offre publique d'achat auprès de l'AMF sur le solde des actions Clasquin, au même prix, et a l'intention de procéder à un retrait obligatoire si les conditions applicables sont remplies à l'issue de la clôture de l'offre.



L'opération est soutenue par le directeur général de Clasquin et d'autres membres clés de l'équipe de management, qui se sont engagés à apporter la totalité de leurs actions dans le cadre de l'offre, représentant au total environ 8,5% du capital social.





Valeurs associées CLASQUIN 140,50 EUR Euronext Paris +0,36%