Clasquin: la radiation est effective depuis le 8 janvier information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 14:05









(CercleFinance.com) - Clasquin a annoncé jeudi que le groupe luxembourgeois de transport maritime et de logistique MSC détenait désormais plus de 97,5% de son capital, ayant permis une sortie de la cote de ce spécialiste de la logistique.



Fin 2023, MSC avait proposé d'acquérir la participation de 42% détenue par son président Yves Revol, ouvrant ainsi la voie à une OPA sur le solde du capital sur la base d'une valeur d'entreprise de 325 millions d'euros.



A l'issue de son offre publique d'achat close le 11 décembre, sa filiale SAS Shipping Agencies Services détenait, directement et par assimilation, 2,27 millions d'actions Clasquin représentant plus de 97,5% du capital et 97,1% des droits de vote.



Demandée le 19 décembre, la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire est intervenue le mercredi 8 janvier, portant sur la totalité des actions Clasquin existantes non encore détenues par MSC.





Valeurs associées CLASQUIN 141,94 EUR Euronext Paris 0,00%