Clasquin: feu vert de Bruxelles au rachat par MSC

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition de la société française d'ingénierie Clasquin par le groupe luxembourgeois de transport maritime et de logistique MSC.



Dans un communiqué, Bruxelles juge que la transaction - qui concerne principalement les marchés de la fourniture de services de transport maritime régulier par conteneurs en haute mer et de commissionnement de transport par voie maritime - ne soulèverait pas de problème de concurrence.



L'exécutif européen évoque en effet un impact limité sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont actives.



Le dossier avait été été examiné dans le cadre de la procédure normale du contrôle des concentrations.



Fin 2023, MSC avait annoncé la reprise de la participation de 42% détenue par le président de Clasquin, Yves Revol, qui avait été suivie du lancement en mars dernier d'une offre publique d'achat sur le reste du capital toujours en cours.





