Clarus Capital Group recrute un ancien d'UBS

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire de fortune suisse Clarus Capital Group (CCG) renforce son équipe de gestion d'actifs avec le recrutement de Markus Mettier, un ancien directeur chez UBS. Avec une expérience de plusieurs décennies sur les marchés obligataires, il apportera une contribution significative à l'offre de conseil à la clientèle fortunée de CCG, souligne un communiqué publié ce 6 janvier.

Markus Mettier a travaillé plus de trente ans pour le groupe UBS. Au cours de sa carrière, il a œuvré au le département des taux d'UBS Investment Bank puis, ultérieurement, d'UBS Gestion de patrimoine. Il était responsable des ventes d' obligations émergentes pour tous les types de clients.

Avec des bureaux en Suisse et au Kazakhtan, CCG accompagne des clients fortunés et des family offices en Russie et dans les Etats de la Communauté des Etats Indépendants (CEI).