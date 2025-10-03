 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 086,00
+0,31%
Indices
Chiffres-clés

Clariant rejette une demande de dommages et intérêts de 2 milliards d'euros
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 07:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant suisse de produits chimiques spécialisés Clariant CLN.S a rejeté les allégations de BP Europe BP.L et d'une filiale d'ExxonMobil XOM.N qui demandent des dommages-intérêts pour avoir enfreint le droit de la concurrence sur le marché de l'achat d'éthylène.

Clariant est l'une des quatre entreprises qui ont reçu des demandes de dommages et intérêts d'un montant total de 1,96 milliard d'euros (2,30 milliards de dollars) qui ont été déposées auprès des tribunaux de Munich et de Dortmund, a déclaré l'entreprise.

"Clariant rejette fermement les allégations et défendra catégoriquement sa position dans la procédure", a déclaré l'entreprise.

"Clariant dispose de preuves économiques étayées montrant que le comportement des parties n'a pas eu d'effet sur le marché", a-t-elle ajouté.

(1 $ = 0,8532 euro)

(1 $ = 0,8535 euro)

Valeurs associées

BP
422,375 GBX LSE -0,03%
CLARIANT
7,405 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
EXXON MOBIL
111,310 USD NYSE -0,59%
Gaz naturel
3,44 USD NYMEX +1,12%
Pétrole Brent
64,64 USD Ice Europ +0,50%
Pétrole WTI
61,05 USD Ice Europ +0,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Boeing s'attend à ce que la grève dure encore "des semaines" voire "des mois"
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.10.2025 08:35 

    Le constructeur aéronautique américain Boeing s'attend à ce que la grève de 3.200 ouvriers de plusieurs usines d'appareils et de munitions militaires, débutée le 4 août, puisse durer encore "des semaines ou même des mois", selon un message interne transmis à l'AFP. ... Lire la suite

  • Une bobine de matière sur un site de production Legrand. (Crédit: / Legrand)
    A suivre aujourd'hui... Legrand
    information fournie par AOF 03.10.2025 08:27 

    (AOF) - Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions, spécialisée dans les load banks et solutions de qualité de l’énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters. L’entreprise devrait réaliser un chiffre d’affaires ... Lire la suite

  • WENDEL : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    WENDEL : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 03.10.2025 08:20 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Manifestation à Louisville, aux Etats-Unis, contre la remise en cause du droit à l'avortement, le 24 juin 2022 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Jon Cherry )
    Pilule abortive: les Etats-Unis autorisent un nouveau générique, rage des conservateurs
    information fournie par AFP 03.10.2025 08:17 

    L'Agence américaine du médicament a donné son feu vert à la commercialisation d'un nouveau générique de la mifépristone, pilule utilisée dans la majorité des avortements aux Etats-Unis, une décision qui a provoqué jeudi la furie des milieux conservateurs. "C'est ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank