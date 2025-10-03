Clariant rejette une demande de dommages et intérêts de 2 milliards d'euros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant suisse de produits chimiques spécialisés Clariant CLN.S a rejeté les allégations de BP Europe BP.L et d'une filiale d'ExxonMobil XOM.N qui demandent des dommages-intérêts pour avoir enfreint le droit de la concurrence sur le marché de l'achat d'éthylène.

Clariant est l'une des quatre entreprises qui ont reçu des demandes de dommages et intérêts d'un montant total de 1,96 milliard d'euros (2,30 milliards de dollars) qui ont été déposées auprès des tribunaux de Munich et de Dortmund, a déclaré l'entreprise.

"Clariant rejette fermement les allégations et défendra catégoriquement sa position dans la procédure", a déclaré l'entreprise.

"Clariant dispose de preuves économiques étayées montrant que le comportement des parties n'a pas eu d'effet sur le marché", a-t-elle ajouté.

(1 $ = 0,8532 euro)

