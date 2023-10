Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant: rachat de Lucas Meyer Cosmetics information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Le groupe suisse de spécialités chimiques Clariant a annoncé lundi l'acquisition de Lucas Meyer Cosmetics, la filiale de cosmétiques et des produits de soin d'IFF, pour une valeur de 810 millions de dollars, dette non comprise.



Dans un communiqué, Clariant explique vouloir porter le chiffre d'affaires de Lucas Meyer Cosmetics, une entreprise crée en 1999 et basée à Québec (Canada), à 180 millions de dollars à horizon 2028, contre 100 millions aujourd'hui.



Certains analystes jugent néanmoins l'opération trop cher payée, avec un multiple Valeur d'entreprise/Ebitda de 16,3x.



'Ce prix élevé peut s'expliquer par une marge opérationnelle (Ebitda) qui atteint quasiment 40% et la perspective d'une croissance moyenne annuelle de 12% pour les cinq années qui viennent', réagissent les équipes de Stifel.



L'acquisition, qui renforcera la présence de Clariant sur le marché des ingrédients cosmétiques à haute valeur ajoutée, sera relutive sur la croissance, les marges et le flux de trésorerie, a précisé le groupe.



Elle devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'exercice 2024.



Clariant a par ailleurs annoncé ce lundi un résultat d'exploitation (Ebitda) en baisse de 28% à 159 millions de francs suisses pour le troisième trimestre, au-dessus des attentes du marché.



Son chiffre d'affaires trimestriel a de son côté reculé de 21% sur un an à 1,03 milliard de francs, dont une décroissance de 8% en données organiques.



Pour 2023, le groupe bâlois - qui dit n'attendre aucun redressement de l'activité d'ici à la fin de l'année - a confirmé son objectif d'un Ebitda annuel compris entre 650 et 700 millions de francs suisses.



A la Bourse de Zurich, l'action Clariant était stable lundi matin après toutes ces annonces, accusant toujours un repli de l'ordre de 15% depuis le début de l'année.





