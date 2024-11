Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariant: présente ses objectifs à moyen terme à son CMD information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Clariant organise aujourd'hui une journée des investisseurs (CMD) à Londres pour faire le point sur sa stratégie.



Clariant reste attaché à ses objectifs à moyen terme, à atteindre d'ici 2027 au plus tard : une croissance des ventes de 4 à 6 % en monnaie locale ; 19 à 21 % de marge d'EBITDA publié ; et environ 40 % de conversion du flux de trésorerie disponible.



L'objectif à moyen terme est soutenu par des leviers de croissance tangibles, dans l'hypothèse d'une croissance du marché de 2 à 4 %. Les trois domaines d'innovation devraient générer une croissance d'environ 1,5 % par an.



Clariant est bien positionnée pour faire progresser sa marge d'EBITDA publiée d'environ 16 % pour 2024 à une fourchette cible à moyen terme de 19 à 21 % d'ici 2027 au plus tard.



Clariant a relevé son objectif de réduction de 46 % des émissions de scope 1 et 2 d'ici 2030 (contre 40 % auparavant). Le groupe double son objectif de réduction des émissions de scope 3, qui passe de 14 % à 28 %. Clariant a soumis à nouveau ces objectifs revus à la hausse conformément au scénario à court terme SBTi 1,5°C.





