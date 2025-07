Clariant: lourd repli du bénéfice net, révise ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 12:08









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Clariant affiche un bénéfice net de 44 MCHF, en recul marqué par rapport aux 176 MCHF enregistrés un an plus tôt. Ce repli s'explique principalement par 60 MCHF de charges de restructuration et 30 MCHF de dépréciations liées aux programmes d'optimisation du groupe.



Le chiffre d'affaires semestriel atteint 1,98 MdCHF, en hausse de 1 % en monnaies locales mais en baisse de 4 % en francs suisses, en raison d'un effet de change défavorable. L'EBITDA avant éléments exceptionnels ressort à 359 MCHF (+3 %), soit une marge en amélioration à 18,1 % contre 16,8 % au S1 2024. Hors exceptionnels, la rentabilité a progressé dans toutes les divisions.



Le cash-flow opérationnel s'élève à 116 MCHF, stable sur un an. Le taux de conversion du free cash-flow (LTM) progresse à 37 % contre 32 % fin 2024. La dette nette atteint 1,6 MdCHF, en hausse, notamment après l'émission de deux tranches obligataires pour un total de 265 MCHF.



Le directeur général Conrad Keijzer souligne ' la forte rentabilité du trimestre, portée par le retour à la croissance des Catalyseurs ', tout en confirmant l'objectif de marge EBITDA ajustée de 17-18 % pour l'année.



En revanche, la croissance des ventes attendue est revue à la baisse, dans une fourchette de 1 à 3 % en monnaies locales, face à la faiblesse persistante de la demande mondiale.





