Clariant: le titre recule, demande de réparation de BASF information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 11:21









(CercleFinance.com) - Le chimiste suisse de spécialité Clariant a annoncé mardi faire l'objet d'une plainte de la part du géant allemand BASF, qui lui réclame 1,4 milliard d'euros de dommages et intérêts au titre d'une collusion visant à fixer les prix du marché de l'éthylène.



La demande en réparation, déposée devant le Tribunal de Munich contre Clariant et trois autres acteurs du secteur, a trait à une sanction prononcée en 2020 par la Commission européenne.



Bruxelles avait alors condamné Clariant à une amende, l'accusant d'avoir fixé avec d'autres concurrents les prix d'achat sur les marchés belge, allemand, français et néerlandais.



Dans un communiqué, Clariant dit fermement rejeter les allégations de BASF et affiche l'intention de défendre fermement sa position, assurant disposer des preuves montrant que son comportement et celui des autres parties concernées n'a pas eu d'effet sur le marché.



Suite à cette annonce, l'action Clariant cédait toutefois 0,6% mardi matin à la Bourse de Zurich.





Valeurs associées CLARIANT 9,91 CHF Swiss EBS Stocks -1,49%