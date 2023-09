Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant: en forte hausse, un analyste passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2,5% à la Bourse de Zurich après l'analyse positive de Jefferies. Le broker relève son conseil sur le titre en passant de conserver à achat avec un objectif de cours relevé à 17 CHF (contre 15 CHF).



L'urgence accrue pour l'entreprise de résoudre le problème de performance de Sunliquid (biocarburant de deuxième génération) représente un élément clé de la stratégie de l'entreprise souligne Jefferies.



' Sur le plan opérationnel, le reste du portefeuille de Clariant devrait surperformer le secteur dans son ensemble '.



L'analyste estime que Clariant se négocie avec une prime de 17% par rapport à ses principaux pairs en termes de VE/EBITDA (par rapport à une prime moyenne historique de 20%).







Valeurs associées CLARIANT Swiss EBS Stocks +2.54%