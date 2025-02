Clariant: en chute après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Clariant dévisse de 9% à Zurich après la publication de ses résultats pour 2024, d'où ressort un EBITDA sous-jacent en progression de 3% à 663 millions de francs suisses, soit une marge en hausse de 1,4 point à 16%.



Les ventes du chimiste de spécialités se sont inscrites en recul de 5% à 4,15 milliards de francs suisses, et en monnaies locales, elles se sont tassées de 3% sur des volumes en retrait de 1% et un effet prix négatif de 2%.



La distribution d'un dividende de 0,42 franc suisse par action sera proposée à l'AG du 1er avril. Clariant confirme en outre ses perspectives 2025 d'une croissance modeste et d'une amélioration de sa marge d'EBITDA sous-jacent.





Valeurs associées CLARIANT 9,66 CHF Swiss EBS Stocks -8,61%