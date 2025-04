Clariant: confirme ses objectifs à moyen terme information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Clariant a annoncé un chiffre d'affaires de 1,013 milliard de francs suisses pour le premier trimestre 2025, en hausse de 1 % en monnaie locale par rapport au premier trimestre 2024. Les prix ont augmenté de 1 % en glissement annuel, tandis que les volumes ont diminué de 2 %.



L'EBITDA du groupe avant éléments exceptionnels de 190 millions de francs suisses a augmenté de 3 % par rapport à l'année précédente et la marge sous-jacente correspondante de 18,8 % a augmenté de 70 points de base par rapport aux 18,1 % de l'année précédente.



'L'augmentation des coûts des matières premières (+1 %) et de l'énergie (+3 %) n'a été que partiellement compensée par une hausse des prix et a donc légèrement pesé sur la rentabilité' explique le groupe.



L'EBITDA déclaré du groupe a diminué de 12 % pour atteindre 152 millions de francs suisses, en raison de charges de restructuration de 38 millions de francs suisses comptabilisées au cours du trimestre. La marge EBITDA de 15,0 % est inférieure aux 17,1 % enregistrés au premier trimestre 2024.



Clariant continue de s'attendre à une nouvelle amélioration de la rentabilité en 2025 en réalisant une marge EBITDA avant éléments exceptionnels comprise entre 17 % et 18 %.



Clariant réitère son engagement à atteindre ses objectifs à moyen terme, au plus tard en 2027. Le groupe s'attend à 4 à 6 % de croissance des ventes en monnaie locale, 19 à 21 % de marge EBITDA déclarée et environ 40 % de conversion du flux de trésorerie disponible.





