Clariant: amélioration continue de la rentabilité en 2025

(CercleFinance.com) - Au cours des neuf premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,061 milliards de CHF, en baisse organique de 4 % en monnaie locale (5 % y compris le périmètre en monnaie locale) et de 8 % en francs suisses.



L'EBITDA du Groupe a diminué de 5 % par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 478 millions de CHF. La marge correspondante a augmenté de 50 points de base, passant de 15,1 % à 15,6 %.



Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 991 millions de CHF pour le troisième trimestre 2024, en baisse de 1 % en monnaie locale (4 % en francs suisses) par rapport au troisième trimestre 2023.



Sur le troisième trimestre, l'EBITDA publié du Groupe a diminué de 13 % à 139 millions de CHF, avec une marge correspondante de 14,0 % inférieure à la marge de 15,4 % enregistrée au troisième trimestre 2023.



Pour l'ensemble de l'année 2024, Clariant s'attend désormais à une baisse faible à un chiffre des ventes en monnaie locale. La marge d'EBITDA publié devrait se situer autour de 16 %. Les économies réalisées grâce aux programmes d'amélioration de la performance devraient atteindre 33 millions de CHF en 2024.



Clariant réitère ses attentes selon lesquelles 2025 sera une année d'amélioration continue de la rentabilité. En 2025, sur la base d'une augmentation attendue des ventes de 3 % à 5 % en monnaie locale, Clariant s'attend à réaliser une marge d'EBITDA de 17 % à 18 % et un taux de conversion du flux de trésorerie disponible d'environ 40 %.





