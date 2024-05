Clariane vise une croissance organique annuelle moyenne d’environ 5%

(AOF) - Clariane organise aujourd’hui une réunion d’information au cours de laquelle le groupe présentera son plan stratégique et ses perspectives sur la période 2023-2026. Sur cette période, le spécialiste des maisons de retraite anticipe une croissance organique annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d’environ 5%, " soutenue notamment par une augmentation progressive et régulière de ses taux d'occupations, et de ses volumes d'activité, notamment ambulatoire, et du rattrapage tarifaire en cours, en particulier en Allemagne ".

Clariane vise par ailleurs une amélioration de 100 à 150 points de base de sa marge d'Ebitda, pré-IFRS16, " soutenue principalement par la croissance de son chiffre d'affaires ainsi que par des mesures d'amélioration ciblées portant sur sa structure de coûts centraux, sur les dépenses de loyer et sur les dépenses d'énergie ".

La société cible un levier financier inférieur à 3 dès la fin de 2025 avec une LTV de 55% s'agissant de la dette immobilière.

Parallèlement, le groupe s'est fixé des objectifs 2026 en matière de ESG, dont notamment plus de 7 000 collaborateurs engagés dans un parcours diplômant au travers de l'Université Clariane et un taux de fréquence des accidents du travail avec arrêts ramené à 29.

" Après approbation par l'assemblée générale mixte du 10 juin prochain des modalités d'exécution de l'augmentation de capital prévue dans notre plan de renforcement de notre structure financière, nous pourrons ouvrir un nouveau chapitre, forts du soutien de nos actionnaires (…) " a déclaré Sophie Boissard, administratrice et directrice générale du groupe.

