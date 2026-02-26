 Aller au contenu principal
Clariane vise une croissance annuelle du CA de 4% sur 2025-28
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 18:18

Clariane CLARI.PA (ex-Korian) a déclaré jeudi viser sur la période 2025-2028 une croissance annuelle moyenne d'environ 4% de son chiffre d'affaires et de 7% à 9% de son Ebitda pre-IFRS, après avoir annoncé le succès de son plan de restructuration financière et de désendettement.

"Les mesures d’adaptation engagées par le groupe et les corrections apportées par les autorités sont venues soutenir le redressement de la performance opérationnelle au cours du second semestre, redressement dont les pleins effets se matérialiseront en 2026", a déclaré la directrice générale Sophie Boissard dans un communiqué.

Le gestionnaire français de maisons de retraite a enregistré un chiffre d'affaires de 5,31 milliards d'euros l'année dernière, en hausse organique de 4,5% sur un an, ainsi qu'un Ebitda pré IFRS 16, à 594 millions d'euros, en progression de 3,1%.

La marge d'Ebitda est passée à 12,5% sur le second semestre 2025 après 9,9% au premier, précise Clariane, dépassant légèrement son objectif d'une marge "autour de 12%".

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

CLARIANE
3,784 EUR Euronext Paris +1,28%
